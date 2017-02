Mundelsheim/Handball Der TVM scheitert erneut an der Abschlussquote

Denn wie schon in mehreren vorangegangenen Partien war der Gegner nicht übermächtig, vielmehr scheiterten die Mundelsheimer an der eigenen Unzulänglichkeit. „Wir hatten auch in Bietigheim unsere Chancen. Aber unsere Abschlussquote war schlichtweg katastrophal. Die Bietigheimer waren nicht gut, aber wir waren einfach schlecht“, lautet das klare Fazit von Jörg Haug. Bereits nach einer Viertelstunde lag der TVM mit 3:7 hinten. „Dabei war die Defensivleistung okay, Torhüter Maximilian Ernst hat gut gehalten“, urteilt der Coach. Doch im Angriff kam zu wenig Bewegung aus dem Rückraum, um Löcher in die gegnerische Abwehr zu reißen. „Wir haben uns dann häufig schlecht vorbereitete Würfe genommen. Und wenn wir mal zum Kreis durchgekommen sind, haben wir die Chancen reihenweise verballert“, sagt Jörg Haug kopfschüttelnd.

Nach dem 12:14 zur Pause war seine Mannschaft beim 13:14 und 14:15 noch zweimal auf ein Tor dran und hatte damit durchaus die Chance, die Partie zu drehen. „Aber außer Andreas Bender und mit Abstrichen Hannes Stahl hat im Angriff eben keiner seine Leistung gebracht.“ Die beiden erzielten zusammen elf der insgesamt 21 TVM-Treffer. Bezeichnend war aus Jörg Haugs Sicht auch, „dass wir unzählige Versuche gebraucht haben, um mal ein Tor von den Außenpositionen zu erzielen“. Am Ende blieben eine ernüchternde 21:25-Auswärtsniederlage sowie Jörg Haugs Erkenntnis: „Mit 21 Toren gewinnt man in dieser Liga einfach kein Spiel – weder auswärts noch zu Hause.“ TV Mundelsheim:

Ernst – König (1), Bender (7/2), Wolf (2), Tschürtz (2), Mauch (1), Müller (1), Escher (1), Stahl (4), Michy (1), Danner, Irion (1).