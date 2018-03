Mundelsheim/Handball Der TVM möchte „wieder Spaß am Handball haben“

Vor allem möchten sich die Handballer vom Käsberg deshalb auf ihre eigene Leistung konzentrieren. „Wir sollten wieder Spaß am Handball haben, die richtige Einstellung zeigen und unser Spiel durchbringen. Dann werden wir auch ins Rollen kommen“, ist der TVM-Coach Haug optimistisch. Das sei zwar einfach gesagt, es seien aber nunmal wichtige Punkte, die seine Mannschaft auszeichneten.

Zurück auf der Platte wird am Samstagabend Rechtsaußen Thomas Müller sein, der in Weinstadt berufsbedingt gefehlt hatte. Ein dickes Fragezeichen steht jedoch erneut hinter dem Einsatz von Rückraumspieler Hannes Stahl, der sich nach überstandener Fingerverletzung vor dem Weinstadt-Spiel am Sprunggelenk verletzte. „Er wird wohl nochmal ausfallen“, so Haug. Für Stahl rückt erneut Til-Bastian Malicki aus der zweiten Mannschaft in den Kader. Ebenso wird Tim Helber aus der zweiten Garde als Ersatzspieler mit von der Partie sein, um den Rückraum flexibler gestalten zu können und bei seinen Mitspielern für Entlastung zu sorgen.