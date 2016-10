Mundelsheim -

Die Gesichter sprachen am Samstagabend in der Käsberghalle in Mundelsheim eigentlich Bände. Während Philipp Tschürtz vor sich hin fluchte und Maximilian Mauch geknickt auf der Bank saß und ins leere starrte, schlich Andreas Bender frustriert vom Feld. Mit 27:31 hatten die Mundelsheimer kurz zuvor die Partie gegen den TSV Alfdorf verloren. Zu Recht. Daran gab es nichts zu rütteln – und etwas anderes hätte man wohl auch von keinem Spieler zu hören bekommen. Denn: „Wir haben viel zu viele einfache Fehler gemacht. Im Angriff genauso wie in der Abwehr. So kann man nicht gewinnen“, fasste Mundelsheims Trainer Jörg Haug die Sache knapp zusammen und schüttelte immer wieder den Kopf.

Vom Anpfiff an lief bei den Hausherren nichts zusammen. Einfache Abspielfehler, verworfene Bälle und gleichzeitig eine miserable Abwehr brachten die Handballer vom Käsberg innerhalb der ersten drei Minuten mit 0:3 in Rückstand. „Wir haben in der Abwehr komplett ohne Kontakt gespielt. Wenn du das tust, wird es extrem schwer“, meinte Jörg Haug. Die Folge: Die Gäste aus Alfdorf konnten nach Belieben einlochen, wurden nicht einmal richtig bedrängt und blieben dadurch ohne große Anstrengung in Führung. Beim 7:12 in der 18. Minute lagen die Hausherren mit fünf Toren zurück, beim 8:15 in der 22. Minute sogar mit sieben. „Wir haben versucht, uns in die Partie reinzukämpfen“, war Haug zumindest mit der Einstellung seiner Mannschaft zufrieden. Doch erst kurz vor dem Halbzeitpfiff fruchtete der Kampfgeist auch. Zuvor blieben die Hausherren immer wieder in der gut sortierten Alfdorfer Abwehr hängen. Mit der Einwechslung von Thomas Müller auf Rechtsaußen schien dann aber etwas frischer Wind aufs Feld zu kommen. Während er zweimal traf, präsentierten sich nun auch Maximilian Mauch und Hannes Stahl sicherer. Zur Pause lag man beim Stand von 14:17 nur noch mit drei Toren zurück. Eine Aufholjagd schien möglich – wären da nur nicht wieder die leichten Fehler gewesen, die die Mundelsheimer weiterhin einstreuten.

Knackpunkt der Partie war dann ein verworfener Siebenmeter von Thomas Müller in der 51. Minute. 22:24 stand es in diesem Moment. Hätte Müller getroffen, wäre man endlich dran gewesen an den Gästen. Anstatt zu verkürzen, scheiterte der Mundelsheimer jedoch vom Punkt und Alfdorf donnerte den Ball im Gegenzug in die Maschen. In der Folge setzten sich die Gäste immer weiter ab, führten beim 31:25 in der 59. Minute sogar wieder mit sechs Toren. „In den letzten zehn Minuten war es dann vorbei. Wir haben heute einfach die ganze Partie über zu viel liegen lassen. Technische Fehler haben sich mit Fehlwürfen abgewechselt. Das war in der Summe zu viel“, resümierte ein enttäuschter Jörg Haug. Er hofft nun darauf, dass es sein Team am kommenden Sonntag (17 Uhr) bei den SF Schwaikheim wieder besser macht. TV Mundelsheim:

Ernst, Leonetti – König (1), Bender (4), Tschürtz, Mauch (3), Müller (5/1), Stahl (5), Kizler, Otto, Michy (4), Gassner (5), Vontheim, Danner.