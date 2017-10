Mundelsheim/Handball Der TVM kassiert die erste Saisonniederlage

Die erste Halbzeit gestaltete sich sehr ausgeglichen, kein Team konnte sich absetzen, erst kurz vor dem Pausenpfiff war es Jonathan Siegler, der mit zwei Toren in Folge den TVG mit 14:12 in Führung schoss. Zu diesem Zeitpunkt war sein Teamkollege Dominik Brosi schon gar nicht mehr auf dem Feld, sondern musste das Geschehen nach einem Foul und der folgenden Roten Karte in der 18. Minute von der Tribüne aus verfolgen. Vorne übernahmen nun Lars Müller mit schnellen Schlagwürfen und Youngster Max Körner die Verantwortung. „Riesenkompliment an alle Jungs, sie ­ha­ben sich bis zuletzt zerrissen“, freute sich TVG-Trainer Tobias Mühlpointner darüber, dass sich sein Team nach anderthalb Jahren und zahlreichen knappen Niederlagen und Unentschieden endlich belohnte und wieder einen Auswärtssieg holte.

Ein Problem beider Teams an diesem Abend war die hohe Fehlerquote. Das Spiel war geprägt von Abspiel- und Fangfehlern, die vor allem den TVG daran hinderten, den Vorsprung früher auszubauen. So scheiterten Jonathan Siegler und Max Körner beim Stand von 12:15 (33.) zweimal völlig frei an Daniel Heidecker. Der TVM nutze diese Schwäche der Störche und kämpfte sich nach einem zwischenzeitlichen 13:17 wieder zurück. Vor allem Andreas Bender traf aus allen Lagen, so auch zum 19:19 zehn Minuten vor dem Abpfiff. Wirklich gefährlich wurde der TVM dann jedoch nicht mehr, was auch Jörg Haug zugeben musste: „Obwohl wir immer dran waren, man hatte nie das Gefühl, dass wir den TVG an diesem Tag noch überholen können, dazu war unsere Fehlerquote einfach viel zu hoch und unsere Körpersprache und Bereitschaft nicht Derby-würdig“, ärgerte er sich über die erste Saisonniederlage, die in der Schlussphase vor allem die TVG-Spieler Florian Brosi und Jan Leistner mit sehenswerten Treffern besiegelten.