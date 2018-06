Mundelsheim/Handball „Der TVM ist eine Herzensangelegenheit“

Im Kader des TV Mundelsheim wird es zur kommenden Saison einige Änderungen geben. Komplett ausgetauscht werden – zwangsläufig – die Torhüter. Denn Robin Deuring legt eine Pause ein, er wird studienbedingt nach Magdeburg gehen und dort seinen Master machen. Daniel Heidecker übernimmt bei seinem Heimatclub in Korntal das Traineramt. Dafür kommt Dominik Salles von der SG Schozach-Bottwartal, der dort bislang vorrangig in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Aus der TVM-Zweiten rückt André Schmid nach, zudem wechselt Christian Kümmerlen von der HABO JSG zum TV Mundelsheim. Bei den Rückraumspielern Hannes Stahl und Philipp Tschürtz ist noch nicht sicher, wie intensiv sie weiter dabei sein können. Daher sollen die Eigengewächse Til-Bastian Malicki und Tim Helber, die beide schon erste Einsätze in der Landesliga hatten, fest integriert werden. Auf der Kreisläufer-Position stößt Lukas Hochwimmer zum Team. Er hatte in der Jugend bereits beim TVM gespielt und war zuletzt für den TV Bittenfeld II aktiv. Von dort bringt er zudem Linksaußen Hagen Schnetzer mit.