Mundelsheim/Handball Der TVM hat „mehr Glück als Verstand“

Denn im ersten Durchgang hatten die Hausherren die Partie noch dominiert, und es schien, dass das Duell Zweiter gegen Zweitletzter den erwarteten Verlauf nehmen würde. Vor allem Andreas Bender traf am Fließband, sechs der ersten sieben TVM-Tore gingen auf sein Konto. „Da haben wir in der Abwehr gut gestanden und dann vorne die schnellen Treffer gemacht“, erklärte Jörg Haug, dessen Team mit einem 14:10-Vorsprung in die Pause ging. „Leider haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut verteidigt, es fehlte oft der letzte Schritt raus auf den Gegner. Und vor allem haben wir dann im Angriff schlecht gespielt. Wir haben die Vorgaben nicht mehr umgesetzt und uns zu viel in Einzelaktionen verstrickt.“