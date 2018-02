Allerdings sind die Vorzeichen jetzt völlig andere, da es beim Tabellenzweiten personell ziemlich klemmt. Philipp Tschürtz, der nach einer Schulter-OP für den Rest der Saison ausfällt und ja bereits die vergangenen beiden Partien nur auf der Tribüne saß, fehlt vor allem in der Abwehr. Im Angriff sprang für den wurfgewaltigen Rückraumspieler zuletzt Hannes Stahl mit starken Leistungen und vielen Toren in die Bresche. Doch der hat sich beim Spiel in Schmiden den kleinen Finger der Wurfhand ausgekugelt. „Er konnte diese Woche nicht trainieren. Er wird sich am Sonntag warm machen, und dann schauen wir, ob es geht“, will Jörg Haug keine Prognose wagen. Definitiv nicht dabei sein wird Spielmacher Andreas Bender, der privat verhindert ist. Die Alternativen für ihn auf der Mittelposition sind vor allem die Brüder Nico und Jonas Gassner. „Allerdings war Nico diese Woche krank. Ich hoffe aber, dass er dennoch am Sonntag spielen kann“, sagt Jörg Haug.