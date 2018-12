Mundelsheim/Handball TV Mundelsheim ist im Derby abgezockter

Mundelsheim - Derbyzeit in der Käsberghalle. Zu Gast beim Handball-Landesligisten TV Mundelsheim war am Sonntagnachmittag Lokalrivale TV Großbottwar. Erfahrungsgemäß ist dieses Derby eine aufregende Sache, wobei bis dato immer eine klare Rollenverteilung herrschte: Die Fahrstuhlmannschaft aus Mundelsheim ging stets als Favorit in die Partie, in der dem TV Großbottwar aber schon mal der Überraschungscoup glückte – in der vergangenen Saison gar zweimal. In dieser Runde liegen die Teams nicht nur in geografischer Hinsicht eng beieinander, sondern auch in tabellarischer: Der TVM lag bis dahin mit 12:12 Punkten nur einen Zähler vor dem TVG (11:13).