Mundelsheim/Handball Der TV Mundelsheim bleibt ohne Punktverlust

Mundelsheim - Fünftes Spiel, fünfter Sieg – es läuft momentan rund für die Handballer des TV Mundelsheim. Auch die SG Weinstadt, von TVM-Trainer Jörg Haug als „gute Truppe, die schwer zu spielen ist“ bezeichnet, schaffte es nicht, Punkte aus der Käsberghalle mitzunehmen. Dass der TVM in dieser Partie als Sieger vom Feld gehen würde, danach sah es zumindest in der ersten Halbzeit nicht aus. „Da haben wir eigentlich genau das nicht gemacht, was wir uns vorgenommen haben,“ sah Haug das Hauptproblem in der mangelnden Bekämpfung der Stärken der Gäste. Vor allem die Defensive war so gar nicht nach dem Geschmack des TVM-Trainers, dessen Team den Kreisläufer der SG nicht in den Griff bekam. „Wir wollten defensiv verteidigen, um ihm nicht die nötigen Räume zu geben. Das ist uns gar nicht gelungen – im Gegenteil. Die SG hat unsere Schwächen und Fehler gnadenlos ausgenutzt“, ärgerte sich Haug. Sein Team agierte immer wieder offensiv gegen den eigentlich harmlosen Rückraum der Gäste und eröffnete so die Lücken für das Spiel über den Kreis. Resultat der Abwehrschwäche war eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der sich der TVM kaum absetzen konnte. Beim 12:12-Pausenstand war klar, dass sich Haug einiges einfallen lassen musste, um sein Team zurück in die Spur zu bringen.