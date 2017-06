Mundelsheim/Handball Das Herz der Michels schlägt blau und weiß

Die innige Beziehung zwischen dem TBV Lemgo und der durch und durch schwäbischen Familie erfährt nun einen weiteren Höhepunkt. Ihr ist es nach mehrjährigem Anlauf gelungen, den TBV für ein Freundschaftsspiel nach Mundelsheim zu lotsen. Am Donnerstag, 20. Juli, trifft der Bundesligist um 19.30 Uhr in der Käsberghalle auf den TV Mundelsheim, bei dem Joul unter anderem fast 20 Jahre Abteilungsleiter war. Möglich macht das die erstmalige Teilnahme des Erstligisten am Marktplatzturnier am darauffolgenden Wochenende in Esslingen. Eine Teilnahme, die Joul ebenfalls mit eingefädelt hat. „Der TBV hat dann für den Donnerstag einen unterklassigen Testspielgegner gesucht“, sagt der Mundelsheimer. Klar, dass er sich diese Chance nicht entgehen ließ. Von den TVM-Spielern habe er direkt Rückmeldung bekommen, wie großartig das doch alles sei. Einmal gegen einen Bundesligisten zu spielen.

Urlaub haben die drei Michels für den 20. Juli bereits genommen, ihre Vorfreude ist riesig. „Es wäre natürlich klasse, die Halle voll mit Mundelsheimern zu bekommen“, sagt Joul, der betont, dass die Partie ohne die Unterstützung des TVM-Vorstands nicht möglich gewesen wäre. Leise hofft er darauf, dass sie keine Eintagsfliege sein wird. „Beim Marktplatzturnier werden die Vorrundenspiele außerhalb von Esslingen ausgetragen. Sollte Lemgo mal wieder dabei sein, wäre das dann möglicherweise in Mundelsheim.“ Doch zunächst geht’s gegen den TVM. Dabei wird neben dem Kleinbottwarer TBV-Spieler Patrick Zieker unter anderem Florian Kehrmann zu Gast sein. Er ist inzwischen Trainer des Teams – und kennt die Michels von unzähligen Begegnungen.

„Wir machen oft Urlaub in Lemgo und schauen beim Training zu. Die Neuzugänge wundern sich dann immer erstmal, wer denn da die ganze Zeit zuschaut“, sagt Joul schmunzelnd. Kein Wunder, dass das Mundelsheimer Trio mit den Spielern und sogar Verantwortlichen des Vereins per Du ist. „Das ist das Tolle am Handball. Alles ist sehr familiär“, schwärmt Traudel. So freut sich Ex-Lemgo-Spieler Sebastian Preiß, ebenso wie Kehrmann Weltmeister von 2007, noch heute immer mal wieder über eine Flasche Mundelsheimer Wein.

Drei Fotoalben mit TBV-Erinnerungen hütet Marina, eines davon allein mit Bildern von ihr und Florian Kehrmann. In weiteren Ordnern sind Autogramm- und Eintrittskarten abgeheftet. „Die blättern wir oft gemeinsam durch“, sagt Traudel. Und dann ist da ja noch das Regal, das mit Trikots, ja selbst Schuhen und Socken gefüllt ist, die Marina geschenkt bekam. Die Wand ihres Kinderzimmers zieren Teamfotos, in ihrer jetzigen Wohnung zeichnete die 24-Jährige just das TBV-Logo an die Wand. Und auf die Motorhaube ihres Autos hat sie die Unterschriften der Lemgo-Spieler geklebt – nachdem die Original-Autogramme auf dem Autodach verblasst waren. Da hat Marina auch gar kein Problem damit, regelmäßig auf dem Gelände des langjährigen Erstligisten HBW Balingen-Weilstetten zu parken. Dessen Teams betreut sie als Physiotherapeutin. Und wer das Haus der Michels betritt, sieht zuerst einen blau-weißen Fußabstreifer. Die Aufschrift: „Heimspiel – TBV Lemgo“.