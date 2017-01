Mundelsheim/Handball Benjamin Krotz macht den Unterschied

Zu Beginn der Partie musste man allerdings fast Angst haben, ob es überhaupt die vollen 60 Minuten gehen würde. Denn schon nach neun Minuten hatten die beiden Schiedsrichter sechs Zeitstrafen verteilt. Sie wollten damit offensichtlich die Partie frühzeitig in den Griff bekommen, wobei es keineswegs übermäßig hart zuging – weder in den ersten Minuten, noch danach. In der gesamten restlichen Spielzeit gab es nur noch fünf weitere Hinausstellungen, ohne dass sich an der Gangart irgendetwas merklich geändert hatte. Deutlich zu spüren war bei beiden Teams der Wille, dieses wichtige Spiel zu gewinnen. Wobei die SG wesentlich effektiver zu Werke ging. So scheiterten die Mundelsheimer bei allen fünf Siebenmetern an Krotz, davon dreimal in der ersten Halbzeit. Dennoch schafften es die Gastgeber, bis zur Pause stets auf Tuchfühlung zu bleiben und immer wieder auszugleichen. Eine Führung gelang dem TVM über das gesamte Spiel hinweg jedoch nicht. Zur Pause war beim 13:15 aus Sicht der Mundelsheimer aber eigentlich noch alles drin.

Doch nach dem Wechsel nahm das Unheil für das Team von Jörg Haug seinen Lauf. Im Anschluss an das 14:16 durch Marco Danner blieben die Hausherren elf Minuten ohne Torerfolg. Man konnte schon fast das Gefühl haben, sie hätten Angst vorm Werfen. Und wenn die Mundelsheimer dann doch mal zum Schuss ansetzten, scheiterten sie an Benjamin Krotz, trafen die Latte oder hämmerten den Ball gleich neben das Tor. Die SG Schozach-Bottwartal zog somit auf 21:14 davon, spätestens beim 24:15 für die Gäste in der 46. Minute war wohl jedem in der Halle klar, dass dieses Derby entschieden war. Zwar kam der TVM vier Minuten vor Schluss nochmal auf 21:26 heran, doch gefährdet war der SG-Sieg nicht mehr.