Mundelsheim/Handball Beide Teams sehnen sich nach Erfolgserlebnis

„Unter Druck“, wie Trainer Jörg Haug es ausdrückt, stehen dabei vor allem die Hausherren aus Mundelsheim, die in der Tabelle auf den vorletzten Platz abgerutscht sind. Der Abstieg droht. „Wir müssen unbedingt punkten“, so die logische Forderung Jörg Haugs, der zudem später „nicht als Aufbaugegner für Oberstenfeld dastehen“ will. Auch SKV-Trainer Michael Walter sieht Mundelsheim unter Zugzwang. „Eigentlich müssen sie gewinnen.“ Im Lager der Oberstenfelder möchte man sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen. „Wir dürfen darauf keine Rücksicht nehmen und stehen selbst in der Pflicht. Es zählen nur die zwei Punkte“, sagt Walter, der mit einem topmotivierten Gegner rechnet: „Mundelsheim wird wissen, dass wir momentan nicht unschlagbar sind.“

Hoffnung könnte den Gastgebern zudem machen, dass man zuletzt dank zwei spielfreier Wochenenden neue Kraft tanken konnte. „Manche Spieler konnten sich von ihren Wehwehchen erholen. Das war wichtig. Und wir hatten Zeit, Dinge intensiver zu trainieren. Hoffentlich fruchtet das am Freitag“, so Mundelsheims Coach Jörg Haug, der ergänzt: „Für uns wird es wichtig sein, unser Spiel zu finden und die Abschlussschwäche abzustellen.“ Die Befürchtung, dass seine Spieler wie im Hinspiel von Beginn an die Schultern hängen lassen, hat er nicht: „Bei einem Heimspiel in voller Halle muss man einfach heiß aufs Spiel und sehr motiviert sein. Aber nicht übermotiviert“, meint Haug, der das Hinspiel ansonsten verdrängt habe, sagt er mit einem Augenzwinkern. Denn bei der 23:29-Niederlage aus TVM-Sicht lief so gut wie nichts zusammen.