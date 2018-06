Mundelsheim Haltende Fahrzeuge zu spät bemerkt

Mundelsheim - Auf der Landesstraße 1115 hat es am Montagnachmittag einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Gegen 15.45 Uhr musste ein aus Richtung Großbottwar kommender 26-jähriger Audi-Lenker im Bereich der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim verkehrsbedingt an der Ampel anhalten. Die dahinter fahrende 28-jährige Fahrerin eines Renault, bremste daraufhin ebenfalls ab. Ein nachfolgender 43-Jähriger, der ebenfalls am Steuer eines Audi saß bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Renault auf.