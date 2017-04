Mundelsheim Gemeinde fürchtet hohe Verkehrsbelastung

Mundelsheim - Zum Erhalt von Fördermitteln muss der Verband Region Stuttgart einen Regionalverkehrsplan aufstellen und fortschreiben. In dem Werk geht es meist um langfristige Projekte, die Einfluss auf größere Bereiche der Region haben. Aus diesem Grund ist es den Gemeinden auch gestattet, zu den Planungen Stellung zu nehmen: Das hat der Mundelsheim Rat in der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend auch getan. „Dabei konzentrieren wir uns auf die Themen, die für unsere Bürger von Bedeutung sind“ , betonte der Schultes Holger Haist. Damit sind dann sowohl der Ausbau der A 81 sowie der Ausbau der L 1115 zwischen Backnang und Mundelsheim gemeint.