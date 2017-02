Mundelsheim/Fußball Individuelle Fehler kosten viele Punkte

Mundelsheim - Verheißungsvoll war im Sommer der Saisonbeginn in der Fußball-Kreisliga B2 Enz-Murr für die Sportfreunde Mundelsheim verlaufen: Mit zwei Siegen startete man in die Runde – doch dann sollten bis zur Winterpause keine weiteren mehr folgen, und der 4:1-Auftakterfolg gegen Anadolu Marbach II wurde obendrein nachträglich annulliert, da Anadolu sein Team im Herbst zurückzog. Folglich wurden die Sportfreunde von Woche zu Woche in der Tabelle weiter nach hinten durchgereicht und überwinterten am Ende nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Schlusslicht FV Oberstenfeld II auf dem vorletzten Platz. „Da ist einiges dumm gelaufen. Vor allem müssen wir endlich unsere vielen individuellen Fehler in den Griff bekommen“, urteilt Mundelsheims Spielertrainer Florian Gössele vor der Rückrunde. Diese beginnt für seine Mannschaft erst am 12. März mit dem Gastspiel beim TSG Steinheim II, also dem einzigen Gegner, den man bislang schlagen konnte.