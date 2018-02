Mundelsheim Flüchtlinge auf der Suche nach Zukunft

Mundelsheim - Rose Kizler weiß wovon sie redet: die erfahrene Hebamme hat nicht nur zahlreichen Kindern dabei geholfen, das Licht der Welt zu erblicken, sie hat zudem prägende Erfahrungen im Ausland sammeln können, genauer gesagt am Horn von Afrika. Dort engagiert sich die gebürtige Mundelsheimerin für Flüchtlinge aus dem Jemen und setzt sich unter anderem für die Aus- und Weiterbildung einheimischer Hebammen ein. Obendrein hat sie realistische Einblicke in die Kultur und in die Denk- und Verhaltensweisen nicht nur der Geflüchteten, sondern auch der Menschen in Dschibuti bekommen, die den Flüchtlingen nicht immer offen gegenüber stehen.