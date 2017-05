Mundelsheim Feiern in fröhlicher Runde mit Ausblick

Während die vielen mit dem Weingeschäft verbundenen Bürger von Mundelsheim, die in irgendeiner Form mit dem edlen Tropfen zu tun haben – und das sind die meisten – tatkräftig im Einsatz waren, bewegten sich Weindurstige aus sämtlichen Richtungen ähnlich wie bei einer Völkerwanderung fast in geschlossenen Reihen in Richtung Käsberg. Dort mühten sich die Gruppen bergauf Richtung Kanzel, um noch einen der begehrten Plätze zu ergattern. Oberhalb der Neckarschleife reihte sich an dem Hang entlang Tisch an Tisch. Dort werden Spezialitäten wie Flammkuchen und Winzersteak kredenzt. Am Samstag lockte dann wieder der beliebte Ochs am Spieß. Schon aus dem Ort heraus gesehen bietet das Fest ein tolles Bild – und von oben konnten die Besucher dann einen weitschweifenden Blick auf die Neckarschleife genießen.

Eine bewundernswerte Organisation sicherte die Bewirtung der hungrigen und durstigen Wanderer, die aus Nah und Fern aus allen Richtungen zur Käsbergkanzel gekommen waren, um die Gemeinschaft rund um den Käsberg zu erleben, der die Weinlandschaft von Mundelsheim repräsentiert. Voll auf ihre Kosten kamen die Viertelesschlotzer, die zwischen Weiß und Rot, süß und Secco, zwischen Rosé sowie verschiedenen Traubensorten auswählen konnten – darunter auch schon die neuen Jahrgänge. Die Jungwinzer der Region schenkten dazu ihre eigenen Weine aus.