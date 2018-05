Mundelsheim „Es geht um Weiterentwicklung oder Stillstand“

1990 sei Seelhofen IV dann schon im Flächennutzungplan aufgetaucht, und der „Rozenberg aus topografischen Gründen und wegen Schutz des Landschaftsbildes“ verworfen worden. Die Fortschreibung im Jahr 2005 favorisierte wieder Seelhofen. Dagegen sprechen aus Sicht der „Bürger für Baugebiet Seelhofen IV“ auch die Argumente der Initiative nicht. So liege der Steinbruch zum Großteil auf Steinheimer Gemarkung und entwickle sich weg von Mundelsheim. Die Anfahrt über den Hartweg sei durch seine Breite kein Problem – auch nicht für die Einsatzkräfte, so Bruno Freihofer: „Wir haben Gespräche mit der Feuerwehr geführt, die sogar über Feldwege anrücken könnte.“ Was die Sackgassenbebauung, die ebenfalls Kritik erntete, angeht, verweisen die Mitglieder der Gruppe auf ähnliche Strukturen, wie etwa in Seelhofen III, die ohne Probleme existierten. Die Entfernung zu Bushaltestellen sei zudem von Rozenberg und Seelhofen IV ähnlich. Das Argument der Anbindung an die A81 vom Rozenberg aus sei sogar eher „realitätsfremd“, so Freihofer: „Es gibt keine Straßenverbindung.“ Diese müsste für enorme Kosten erst hergestellt werden.