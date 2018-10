Mundelsheim Die personelle Lage bessert sich nur leicht

Denn: Hannes Stahl wird am Sonntag (17 Uhr) in der Käsberghalle im Derby gegen den TSV Bönnigheim auf jeden Fall beruflich bedingt fehlen. Philipp Tschürtz, der gegen Schorndorf ebenfalls verhindert war, ist zwar wieder da. „Sollte Jojo aber fehlen, wäre das der zweite Rückraumakteur, was uns treffen würde. Denn: Ohne Rückraum wird es für jede Mannschaft schwer, nicht nur für unsere“, so der Coach. Bei Wolf hängt es an der beruflichen Lage. „Er kann es einfach noch nicht genau sagen“, sagt Schaudt, der zudem weiterhin auf die verletzten Jonas Gassner, Manuel Escher, Tom Kizler, Til-Bastian Malicki und Tim Helber verzichten muss.