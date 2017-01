Mundelsheim Der Ausgangslage trotzen

„Unsere personelle Lage ist wirklich schlecht“, meint Jörg Haug. Torhüter Salavatore Leonetti ist privat verhindert, weshalb André Schmidt aus der zweiten Mannschaft mit nach Alfdorf fahren wird. Rechtsaußen Adrian König lag die komplette Woche über mit Grippe im Bett, und Rückraumspieler Max Mauch hat Schulterprobleme. Ganz dick kommt es jedoch auf der Kreisläuferposition. Heiko Michy ist ja nach wie vor wegen einer Handverletzung außer Gefecht, nun fällt aber auch noch Fabian Kraft aus. Er hat sich vergangene Woche eine Außendehnung im Knie zugezogen. Der dritte Mann am Kreis, Marco Danner, hat sich passenderweise am Dienstag im Training am Sprunggelenk verletzt. „Sein Einsatz ist sehr fraglich“, meint Haug, der die Ausfälle nun mit Gerrit Irion kompensieren will. Als ob all das noch nicht reicht, fährt der Gegner personell auch noch auf. „Passend zu unserem Spiel sind deren Verletzte wieder da“, so Haug.

Gemeint sind Rückraumshooter Dominik Sos, der im Hinspiel zehnmal gegen den TVM traf, sowie Marcel Spindler, der einen Kreuzbandriss auskuriert hat. Der Mundelsheimer Coach warnt vor allem vor dem Rückraum der Alfdorfer. „Armin Bauer ist da sehr variabel und immer gefährlich, ob mit seinen eigenen Würfen oder seinen Anspielen. Besnik Salja ist ein extrem dynamischer Spieler, und Dominik Sos macht alleine schon mit seiner Größe Probleme“, weiß er. „Das sind Spieler, die man nicht gerne als Gegner hat. Wir haben noch nie gerne gegen sie gespielt“, gibt Jörg Haug zu. Nichtsdestotrotz weiß auch der Coach des Zwölften: „Ein Sieg wäre extrem wichtig, und wir werden alles dafür tun.“