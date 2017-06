Mundelsheim Betreuungsplätze werden langsam knapp

Mundelsheim - Der Grund für unser Problem ist ja eigentlich sehr erfreulich“, stellte Bürgermeister Holger Haist fest, ehe er den Gemeinderäten am Donnerstag die aktuelle Kindergartenbedarfsplanung präsentierte. Die Zahlen sehen nämlich nicht sehr rosig aus, die Gemeinde gerät aufgrund der hohen Kinderzahlen langsam an ihre Grenzen, was die Plätze in Kindergärten und Krippen angeht.