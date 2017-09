Mundelsheim 9000 Kilometer gen Osten

Alle zwei Jahre organisiert Dr. Michael Lutz-Dettinger für seine Reisefreunde, die zum großen Teil in Mundelsheim wohnen, eine große Reise mit einem Bus, an dessen Steuer er selber sitzt. Doch dieses Mal war das Reiseziel, Sibirien und die Mongolei, zu weit weg, um mit einem Bus erreicht werden zu können. Also wurde zuerst ein großer Sprung mit dem Flieger gemacht, nach Irkutsk in Sibirien. Die Stadt Irkutsk, als Verwaltungszentrum nahe des Baikalsees und an dem Fluss Angara gelegen, beherbergt Zeugnisse alter und neuer Geschichte. An der Stelle der ersten Befestigungsanlage, die von den Kosaken im 17. Jahrhundert errichtet wurde, ist heute eine nur wenig später erbaute orthodoxe Kirche zu sehen – mit den vielen goldenen Ikonen, wie erwartet. Am nahen Ufer der Angara steht ein großes, modernes Standbild, das an die Stadtgründung vor 350 Jahren erinnert. Auch sind noch viele alte, typisch russische Holzhäuser zu sehen, die unter Denkmalschutz stehen und deswegen nur eingeschränkten Wohnkomfort bieten.Mit einem Bus ging es an den Baikalsee nach Listvianka, einem Fischer- und Ferienort. Ein Museum zeigt die Geologie und Botanik des Baikalsees. Man erfährt, dass der für die Gegend typische Fisch, der Omul, stark überfischt ist, auch wegen der verbreiteten Raubfischerei. Deswegen wird er ab 2018 geschützt und darf nicht mehr gefangen werden. In einem Heimatmuseum unweit des Sees sind die Häuser und die Lebensumstände der Menschen vor 100 und 200 Jahren zu sehen und zu erleben: In einem ehemaligen Wachturm singen drei Kosaken russische Weisen und in einem Bauernhof singt eine als Bäuerin gekleidete Frau zur Bandura.

Das nächste Ziel ist weiter im Süd-Osten jenseits des Baikalsees gelegen. Ulan-Ude liegt an der Selenga, einem Zufluss zum Baikalsee, der aus der Mongolei kommt. Ulan-Ude ist ein Wirtschaftszentrum mit Handelsbeziehungen nach China und früher auch nach Amerika. So gab es eine sibirisch-amerikanische Handelsgesellschaft. Viele der Kaufleute waren jüdischen Ursprungs. Beeindruckt hat das Haus eines Kaufmanns, der das Baumaterial, einschließlich der Backsteine, aus Deutschland kommen ließ. Und das vor über 100 Jahren. Ulan-Ude hat ein großes und für Russland wichtiges Eisenbahn-Werk und so konnten Eisenbahn-Fans viele alte russische Lokomotiven bewundern.