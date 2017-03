Mundelsheim 44 Weine, 150 Helfer und viele Häppchen

So wie die ganze Veranstaltung. „Wir machen kaum noch Werbung für den Abend“, sagt Sonja Schult. Viel los ist im Keller dennoch. „Das Fest hat sich herumgesprochen“, ergänzt Friedrich Fink aus dem Vorstand der Weingärtner. Deshalb bleiben die Macher von „Wein und Sound“ im Großen und Ganzen auch beim bewährten Konzept: Die Weine werden – nach Themen sortiert – an den sieben Stationen ausgeschenkt. Zudem gibt es an jeder für „Nicht-Weintrinker“ oder Autofahrer eine alkoholfreie Cocktail-Alternative. Für den kleinen Hunger gibt es zudem Fingerfood in Form von tausenden Häppchen, die fleißige Hände im Vorfeld und während der Veranstaltung herstellen – vom Schmalzbrot über Frischkäse-Cracker bis hin zu Käsespießchen. Rund 150 Helfer sind im Einsatz, informiert Sonja Schult.

Beim „Sound“ haben die Weingärtner heuer aufgerüstet. Neben „The Gats“ und „Arrowhead“ ist diesmal auch „Mr. Sax“ wieder mit dabei. Mit seinem Saxofon sorgt er zu Beginn des Abends gleich an Station eins und später am anderen Ende des Kellers für den passenden musikalischen Rahmen der Veranstaltung.