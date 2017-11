Monte Carlo - Das Council des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF beginnt heute in Monte Carlo eine zweitägige Sitzung. Die IAAF-Führung will auch entscheiden, ob die Suspendierung des russischen Verbandes RUSAF aufgehoben werden kann. RUSAF war im November 2015 nach Aufdeckung systematischen Dopings in Russlands Leichtathletik für alle internationalen Wettkämpfe gesperrt worden. Die IAAF war der einzige Weltverband, der Russland von den Olympischen Spielen 2016 in Rio verbannt hatte.