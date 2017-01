Washington - US-Präsident Donald Trump hat sein Projekt einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angestoßen. Er beauftragte das Heimatschutzministerium, den Bau in die Wege zu leiten. Ein Staat ohne Grenzen sei kein Staat, sagte Trump bei einem Besuch des Ministeriums. Er werde sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten sich die Kontrolle über die Grenzen zurückholten. Trump will durch die Mauer Drogenhandel und illegale Einwanderung unterbinden. Das Projekt ist umstritten.