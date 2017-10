Mexiko-Stadt - Mercedes hat das erste Training zum Großen Preis von Mexiko dominiert. Der Finne Valtteri Bottas fuhr zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Mexiko-Stadt die Bestzeit und verwies seinen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton um 0,466 Sekunden auf Platz zwei. Dem Briten reicht am Sonntag schon Rang fünf, um zum vierten Mal Weltmeister zu werden, selbst wenn sein einzig verbliebender Rivale Sebastian Vettel gewinnen sollte. Der Ferrari-Pilot wurde in der ersten Übungseinheit nur Fünfter.