An jedem Mittwoch im Advent verkauften sie auf dem Schulhof der Matern-Feuerbacher Realschule Punsch für einen selbst gewählten guten Zweck. Ganz herzlichen Dank dafür!

Was wird mit den Spenden gemacht? Nahe der drittgrößten Stadt Kenias, Kisumu, steht mitten in einem mehr als einen Quadratkilometer großen Slum eine Schule, die Judea-Schule unter Leitung von Pastor Apollo Omuodo. Er ist unser Gewährsmann, dass unsere Spenden vor Ort ankommen. Die Spenden überweisen wir an den Gründer und Projektmanager George Okanga in Kisumu.