MarbachSteinheim/Judo Nach der Ehrung folgt die Überraschung

Trixi Kästle ist nun also eine davon, was vom JudoTeam am Sonntagabend mit dem Überraschungsempfang auch gebührend gefeiert wurde. Eine Woche vorher hatten die 1. Vorsitzende Christine Stadlmeier und ihr Team die Aktion vorbereitet. Kästle war eigentlich mit dem Plan ins Bootshaus gekommen, sich hier mit dem Küchenteam zu treffen und kommende Veranstaltungen zu planen. Stattdessen wurde sie mit lauten Jubelrufen, rot-weißen Luftballons, einem bunten Blumenstrauß und Sekt empfangen. „Ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich hier erwarten würde“, gab sie zu. Und Christine Stadlmeier war „erstaunt und erfreut, dass es mit der Geheimhaltung geklappt hat, das ist echt der Knaller“, freute sie sich über die Aktion.