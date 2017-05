MarbachFußball Laue Sommerkicks, aber auch heißer Auf- und Abstiegskampf

Marbach - In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr starten alle Spiele um 15 Uhr, nur die Partie zwischen dem FV Oberstenfeld

und dem TSV Affalterbach

wird bereits um 12 Uhr angepfiffen. Grund der Vorverlegung ist die Meisterfeier des VfB Stuttgart, die am Nachmittag von etlichen Spielern beider Teams besucht wird. Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass beide Mannschaften den Klassenerhalt bereits sicher haben. „Wir wollen die Runde einfach nur noch sauber zu Ende spielen“, so Ceyhan Kaplan, der Vorstand des FVO, der damit auch seinem Trainerkollegen Mauro Pedace aus der Seele spricht: „Die Saison ist einfach extrem lang, viele Teams gehen personell am Stock. Auch unser Kader ist extrem ausgedünnt“, macht er klar.