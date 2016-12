Marbacher Tafel Ein Dankeschön für die ehrenamtlichen Helfer

Marbach

Auch in diesem Jahr konnten sich die 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Marbacher Tafel über eine Einladung der Familie Baader in die Salzscheuer freuen. Frau und Herr Baader bewirteten die Gäste mit selbst gebrautem Bier und leckeren Speisen, so gut, dass keine Wünsche offenblieben. Die gemütliche Atmosphäre in der ehemaligen Scheune sorgte rasch für gelöste Stimmung.