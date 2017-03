Marbacher Tafel Die Zahl der Kunden steigt, die Waren werden aber nicht mehr

Marbach

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Marbacher Tafel fand am 15. Februar in den Räumen der AWO statt. Die gute Nachbarschaft von Tafelladen und AWO im gleichen Haus hat sich wieder einmal bewährt. Der erste Vorsitzende Ewald Pruckner begann seinen Jahresrückblick mit einem herzlichen Dank an alle Unterstützer der Tafel: an die Mitglieder, die ehrenamtlichen Helfer, die Finanzsponsoren, die Kirchengemeinden und nicht zuletzt an die zahlreichen Warenspender, bei denen die Tafel Lebensmittel abholen kann.