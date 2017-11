Marbacher Ruderverein Spannung pur beim traditionellen Abrudern

Keine Übertreibung, sondern Spannung pur beim traditionellen Abrudern am Marbacher Neckarufer. Die Vereinsmeisterschaften werden sowohl in den breiten Gig-Vierern, wie auch als Höhepunkt in den Achtern ausgetragen. Das Besondere an den Rennen ist die Mannschaftsbesetzung. Es werden aus verschiedenen Töpfen Anfänger, erfolgreiche Rennruderer, Breitensportler, Fortgeschrittene und Kinder gezogen – gemeinsame Aufgabe ist es dann, als Mannschaft den Sieg zu erringen.

„Wie werden wir das Rennen fahren?“ lautet die Frage einer der jüngsten Ruderinnen. Der Schlagmann, ein erfahrener 23-jähriger Rennruderer, antwortet mit dunkler Miene: „Volle Pulle! – Keine Gnade dem Gegner!“ Die junge Ruderin nickt ernst und geht in die Startposition. Die Teams schätzen sich am Start noch ab, das Startsignal erfolgt und alle Boote gehen auf die 500 Meter Strecke und geben alles. Vereinsmeister im Vierer wurden Cornelius Killinger, Karolin Keßler, Lina Henschel und Anna Dohl unter der strengen Leitung von Steuermann Florian Tilk. Im Achter gewann wiederum die Mannschaft unter Steuermann Tilk mit Heike Lüttich, Florian Groß, Emily Teichmann, Kim Löwer, Julia Döffinger, Annelie Gering, Mohammad Ali Assaf und Amelie Groß. Beide Mannschaften werden in drei Wochen auf der Jahresfeier die entsprechende Ehrung erhalten.