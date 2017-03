Marbacher Ruderverein Marbacher Boote sind auf Siegeskurs

Der Marbacher Ruderverein ist gut aufgestellt, das zeigt sich an der konstanten Mitgliederzahl, einer hohen Anzahl an Kindern und Jugendlichen sowie an einer langen Warteliste für Ruderkurse. Die Umbauarbeiten aus den vergangenen zwei Jahren sind zu Ende gebracht und aus dem Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters Martin Wuerich ging deutlich hervor, dass solide und vorsichtig kalkuliert wurde, und der Verein auf gesunden Beinen steht. Zu der finanziell entspannten Lage haben auch zahlreiche Spender beigetragen, so dass neben dem Umbau der Leistungssport nicht nur bestehen, sondern auch weiterentwickelt werden konnte. Vorsitzender Rolf Jürgen Fritz dankte allen Mitgliedern und Gönnern für ihre Unterstützung.

Der stellvertretende Vorsitzende für den Fachbereich Sport, Rolf Schmidt, nannte die Eckdaten des letztjährigen Sportgeschehens. Während der Breitensport neue Mitglieder gewonnen hat und 15 Ruderer ihre Einerprüfung abgelegt haben, war auch der Leistungssport höchst erfolgreich. So konnte die erste Deutsche Juniorenmeisterin U17 in der Historie des Marbacher Rudervereins geehrt werden. Antonia Wuerich hatte diesen Titel bei der Jugendmeisterschaft im Juni in Hamburg nach Marbach geholt. Über 100-mal konnte in der Saison ein Marbacher Boot am Siegersteg anlegen. Zahlreiche Titel und Medaillen gingen bei der Landesmeisterschaft im Juli 2016 nach Marbach. Damit das auch in Zukunft so bleibt, stand auch für die Übungsleiter das Thema Weiterbildung auf der Agenda 2016.