Marbacher Ruderverein Ein 500 Kilometer langes besonderes Erlebnis

Ab Mannheim erhält das Kirchboot für die Nachtour Unterstützung von den Booten des mobilen Wanderruderdepots des LRV. Auch wir Marbacher wechseln nun für die Weiterfahrt auf dem Rhein in die Gigboote. Da die Boote auch beim Wanderrudertreffen in Gebrauch waren, dauert es am darauffolgenden Tag Stunden, um die diversen verstreuten Einzelteile in den verschiedenen Bootshallen und herumstehenden Anhängern zusammenzusuchen. Da im nahen Worms eine Stadtführung geplant ist, muss daher auch der geplante Abstecher in den Lampertheimer Altrheinarm entfallen. Die Fahrt soll bis Düsseldorf gehen, weitere sieben Rudertage sind hierfür angesetzt. Vater Rhein ist so ganz anders als der Neckar: starke Strömung, viele Schiffe, Verkehr wie auf der Autobahn.

Über Worms geht die Fahrt weiter nach Mainz. Beim Mainzer Ruderverein empfängt uns ein freundlicher Herr. Hinter Mainz wird es dann langsam ernst. Dem bislang mehr oder weniger nach Norden fließenden Rhein stellen sich Hunsrück und Taunus in den Weg. Sie zwingen den Rhein zunächst auf Westkurs, ein 25 Kilometer langer, fast schnurgerader Streckenabschnitt, der kaum Schutz vor Wind bietet und für seine Wellen berüchtigt ist. Schon so manches Ruderboot ist hier gescheitert.

Am Ende dieses Abschnitts – linker Hand liegt Bingen, rechter Hand steht das Niederwalddenkmal, das alle Franzosen ermahnt, auf ihrer Seite des Rheins zu bleiben – wechselt der Strom wieder auf Nordkurs und zwängt sich in eine schmale Lücke zwischen Taunus und Hunsrück: Die Mittelgebirgsstrecke, gekrönt von der Loreley, beginnt: Schmales Fahrwasser, hohe Strömungsgeschwindigkeit und im ungünstigsten Falle starker Schiffsverkehr harren hier unser. Fahrtleiter Detlef Ostheimer lässt nun nur noch rheinerfahrene Leute ans Steuer und selbst mit diesen ergibt sich die eine oder andere haarige Situation. Am Loreley-Hafen unterhalb des Felsens sitzt mit ausdruckslosem Gesicht ein in Bronze gegossenes halbnacktes Mädchen in einer für Damen eher unschicklichen Pose auf der Kaimauer; die unzähligen Schiffer, die ihr in den vergangenen Jahrhunderten zum Opfer fielen, müssen in ihr jedoch offenbar mehr gesehen haben.

Weiter geht es durch Koblenz, bei Schiffsverkehr ebenfalls noch einmal ein anspruchsvoller Abschnitt, doch über Stunden lässt sich kein Schiff blicken. An der Moselmündung am Deutschen Eck blickt Kaiser Wilhelm finster auf uns herab. In Andernach bestaunen wir den berühmten, 60 Meter hohen Geysir. Es folgen Remagen mit den Resten der berühmten Brücke, Bonn (linker Hand das alte Kanzleramt, rechter Hand, bereits im Siebengebirge gelegen, der Petersberg, ehemaliges Gästehaus der Bundesregierung. Die Fahrt endet schließlich in Düsseldorf.

Die circa 500 Kilometer auf Neckar und Rhein waren für uns Marbacher wie immer ein Erlebnis.