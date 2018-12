Marbach Zwischen Revolution und alter Ordnung

Marbach - Es war eine immense Herausforderung, der sich das Theater unter der Dauseck in seinem Stück „Auf Anfang“ gestellt hat. Das vornehmlich aus Laien bestehende Ensemble will darin das Schicksalsjahr 1918 beleuchten, als sich der Erste Weltkrieg seinem Ende zuneigte – und sich die Ereignisse überschlugen: Frauen übernahmen in der Heimat frühere Aufgaben der Männer, die sich derweil an der Front gegen eine Niederlage stemmten, die nicht mehr zu verhindern war. Revoluzzer spürten in der Heimat, dass ihre Stunde gekommen war, während die Obrigkeit sich verzweifelt an die alte Ordnung klammerte. Die Zersplitterung der Linken nahm ihren Lauf. Zugleich krochen die ersten Nazis aus ihren Löchern. Eine Menge Stoff also, den das Theater unter der Dauseck verarbeiten musste – was aber bei der Aufführung am Freitagabend im Schlosskeller vor 90 Zuschauern auf überragende Weise gelang. Die famos aufspielende Darstellerregie aus Oberriexingen um den ehemaligen Leiter der Marbacher Uhlandschule, Bernd Schlegel, erzählte all die Irrungen und Wirrungen entlang der Geschichte von einigen wenigen exemplarischen Figuren. Ein Ankerpunkt war dabei die von Barbara Scheyda toll verkörperte Straßenfegerin Ricke, die immer auf dem Laufenden ist, immer für ein Schwätzchen zu haben ist und als starke Frau auch mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hält. Eher ein Mauerblümchen ist dagegen anfangs die junge Frieda, in deren Rolle die grandiose Melina Schöfer geschlüpft ist. Frieda sucht verzweifelt eine Anstellung bei der strengen Frau General (ebenfalls Barbara Scheyda). Rickes Sohn, den Bernd Schlegel überzeugend spielt, steckt das Hausmädchen zunehmend mit seinem Revolutionsfieber an. Am Ende tippt Frieda für ihn kämpferische Schriften, ohne ihm dabei roboterhaft zu folgen. Sie hat ihren eigenen Willen. Die Gleichberechtigung steht in den Startlöchern.