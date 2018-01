Marbach Zwei Tage Wein, Literatur, Genuss und mehr

Marbach - Nur nur ein paar Mal schlafen, dann öffnen die vierten „Wein Lese Tage marbach + bottwartal“ ihre Pforten. Am Samstag, 3., und am Sonntag, 4. Februar, wird wieder zur Genussmesse auf die Marbacher Schillerhöhe geladen – und das diesmal sogar mit verlängerten Öffnungszeiten. Denn die Veranstalter haben bei den vergangenen Wein Lese Tagen festgestellt, dass es den Besuchern entgegenkommt, am Samstag ein bisschen später in die Messe zu starten und dafür lieber etwas länger zu bleiben. Deshalb haben die Wein Lese Tage jetzt von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag bleibt es bei 13 bis 18 Uhr.