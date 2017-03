Marbach Zwei Standorte für Parkplätze im Visier

Aus dem Rennen scheint damit als Alternative der Kelterplatz zu sein, dessen Potenzial ebenfalls ausgeleuchtet wurde. „Verkehrlich ist der Platz schwer zu erschließen“, gibt Jan Trost zu bedenken. Die An- und Abfahrt erfolgt über schmale Gassen. Das Kino-Gelände und der Gerberplatz seien weitaus geschickter ans Straßennetz angeschlossen. Davon abgesehen möchte man vermeiden, dass der Verkehr in die Innenstadt gezogen wird, erklärt der Rathauschef. Perspektivisch wolle man sogar darüber nachdenken, die Fläche komplett für Autos zu sperren. „Langfristig ist es denkbar, dort einen attraktiven, innerörtlichen Platz zu schaffen“, sagt Jan Trost. Zunächst müsse aber andernorts die Infrastruktur bereitgestellt werden, um auf die Stellmöglichkeiten verzichten zu können.

Allerdings ist nicht gewiss, ob die Stadt tatsächlich auf dem Kino-Areal oder am Gerberplatz in Sachen weitere Parkplätze aktiv wird. Zunächst soll eine Studie in Auftrag gegeben werden, die analysiert, was auf den beiden Arealen machbar ist. Wenn die Ergebnisse vorliegen, könne man auch sagen, wie viele Plätze jeweils entstehen können und ob es auf ein Parkhaus oder auf Stellmöglichkeiten auf einer Ebene hinauslaufen sollte, erklärt Jan Trost. Beim Gerberplatz ist vorbehaltlich der Untersuchung beispielsweise eine Erweiterung nach Westen genauso vorstellbar wie das Draufsatteln von weiteren Parkdecken auf den vorhandenen Platz. Beim Kino scheint die Situation etwas komplizierter. „Das Grundstück ist nicht gerade“, erklärt Jan Trost. Es gebe Verschwenkungen mit angrenzenden Flächen. Die Schaffung einer größeren Anzahl von Parkplätzen sei deshalb schwierig, heißt es deshalb auch in der Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik, der am Donnerstag das Parkierungskonzept diskutiert. Nun solle „eine Untersuchung, ob zwei Parkdecks mit unterschiedlichen Anfahrten über die Güntterstraße und die Wildermuthstraße möglich sind“, vorgenommen werden. Da sich die Stadt mittlerweile im Besitz der dafür nötigen Parzellen befinde, „bietet sich die Chance, eine solche Lösung zu verwirklichen“.