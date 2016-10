Marbach - Fans von opulenten Sounds und geschickten Arrangements kamen am Freitagabend bei einem Besuch im Schlosskeller voll auf ihre Kosten. Windsor waren einmal mehr in der Schillerstadt zu Gast und unterhielten mit Elektro-Pop und Hardrock vom Feinsten. Das Programm „Made of Rock“ bezieht sich auf die Ursprünge der Gruppe, die als ganz normale Coverband mit klassischer Besetzung angefangen hatte.

Schon lange gibt es Windsor, und der Name stand schon immer für gute Musik und Unterhaltung. In den vergangenen drei Jahren wurde aus der Gruppe mit typischer Besetzung eine Zwei-Mann-Show. Dennoch wirken Raimund Schleicher und Oliver Wolf so, als wären sie eine vollständige Band. Das liegt größtenteils an ihrer aufwendigen Art, ihre Musik auf die Bühne zu bringen. Mit verschiedenen Loops und vorproduzierten Sequenzen kreieren die beiden Musiker einen satten Sound, den eigentlich nur eine größere Kapelle zustande bekommt. „Trotzdem ist alles von uns“, versichert Raimund Schleicher. „Wir nehmen die Loops live auf der Bühne auf und lassen sie dann weiterlaufen. Auch die wenigen vorproduzierten Parts haben wir eigenhändig eingespielt.“

Was aufwendig klingt, ist es auch. Während Oliver Wolf zum Beispiel die Basslinie von White Stripes’ „Seven Nation Army“ aufnimmt, spielt Raimund Schleicher den Klangteppich auf dem Keyboard. Ist die Bass-Line im Kasten, greift Wolf zur Gitarre, und Schleicher wechselt den Sound, während der Klangteppich noch immer im Hintergrund zu hören ist. Dazu kommen noch eigens eingespielte Drums und Gesang. „Früher haben wir unsere ganze Ausrüstung in ein Case bekommen, mittlerweile brauchen wir einen eigenen Koffer nur für unsere USB-Kabel“, sagt Reimund Schleicher lachend.

Warum sich die beiden die ganze Hektik auf der Bühne überhaupt antun, ist für die Musiker keine Frage. „Wir wollten, nachdem die Band auseinandergebrochen ist, weiter zusammen Musik machen“, verrät Wolf. „Natürlich hätten wir auch die typische Piano-Klavier-Kombo abfahren können, aber darauf hatten wir keine Lust.“ Also musste es eben der schwerere Weg sein, den beide Musiker mittlerweile mit Begeisterung beschreiten. „Oliver war am Anfang etwas skeptisch, und in den ersten beiden Jahren ging auf der Bühne eine Menge schief. Das hat das Publikum zwar nicht gemerkt, wir waren aber ziemlich am Rudern“, schmunzelt Schleicher. „Mittlerweile haben wir aber Übung, und das meiste läuft glatt.“

So glatt sogar, dass Windsor sogar mehr Hardrock in ihr Programm aufgenommen haben. So sind neben den Elektro-Pop-Nummern auch Songs von Metallica und Guns N’Roses zu hören. Geschickt mischten die beiden auch „I’m Happy“ von den Gorillaz mit „Sunny“ von Stevie Wonder und brachten den gut gefüllten Schlosskeller in Partylaune. „Wir wollten uns einfach wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Die Leute haben mehr Rock gefordert, und wir hören auf unsere Besucher“, sagt Schleicher. „Immerhin haben wir als klassische Hardrock-Coverband auch angefangen.“