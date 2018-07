Marbach Zustände am Bahnhof erneut in der Kritik

Hans Martin Gündner von der SPD berichtete in dem Gremium von der Beschwerde einer Frau, wonach unter anderem der Fahrplanaushang verschmiert und damit nicht mehr lesbar gewesen sei. Direkt unter dem Kästchen mit den An- und Abfahrtszeiten habe sich ein Mülleimer befunden, um den viele Bienen und Wespen kreisten. Generell seien die Abfallkörbe nicht geleert gewesen. Die Bürgerin aus Steinheim mit Marbacher Wurzeln habe vorgeschlagen, sich mal andernorts umzuschauen, zum Beispiel in Oppenweiler, wo es einen wunderschönen Bahnhof gebe. „Meine Anregung: Wenn jemand dienstlich in die Gegend kommt, könnte er sich das mal anschauen und die Kollegen fragen, wie sie das hinbekommen, dass bei denen weniger Vandalismus und Verdreckung stattfindet“, sagte Gündner in Richtung der Verwaltung.