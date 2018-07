Marbach - Ein unvorsichtiges Wendemanöver hat am Mittwochnachmittag einen Unfall zur Folge gehabt. Gegen 12.20 Uhr war der 69-jährige Fahrer eines Mercedes auf der L 1100 von Marbach in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle am Eichgraben leitete er dann ein Wendemanöver ein. Allerdings achtete er dabei nicht auf einen hinter ihm fahrenden 67-Jährigen mit seinem VW.