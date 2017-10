Marbach Zur Nachdenklichkeit nur gezwungen

Marbach - Wo ist all die Schwermut hin? Im Alter wird man ja bekanntlich weise, Stefan Hiss und seine Jungs werden wohl eher milde. „Wir wurden all die Jahre von unserer Plattenfirma zu dieser Nachdenklichkeits-Sch . . . gezwungen“, so der charismatische Akkordeonspieler und Sänger am Freitagabend im ausverkauften Schlosskeller.