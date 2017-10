Marbach Zombies und Gespenster

Für die Gäste zwischen 10 und 13 Jahren gab es dennoch das richtige Feeling. Dunkles Licht, Spinnweben und Skelette sorgten für die richtige Atmosphäre. Auch Musik aus dem 13. Jahrhundert, Nebel und eine Ecke, die einen Friedhof darstellte waren Special Effects, die jeden in Grusellaune versetzten. Im Jugendhaus wimmelte es von Gespenstern, Zombies und Mädchen mit schwarzen Lippen - nahezu alle waren verkleidet gekommen oder haben sich noch vor Ort noch fertig gemacht. Genauso furchterregend sahen die Betreuer aus. ,,Der Gedanke von diesem Abend ist es, den jüngeren Kindern auch die Möglichkeit zu geben Halloween zu erleben und das planet-x mal in anderem Kontext zu sehen”, erzählte dessen stellvertretende Leiterin Claudia Freude. Die Jungen und Mädchen hatten sich selbst an den Vorbereitungen beteiligt. Die Mädchengruppe hatte zum Beispiel Kürbisfratzen geschnitzt, andere haben sich die Küche vorgenommen. Auch die Speisen waren zum Fürchten. Die Kinder ließen sich bleiche Leichenteile und Gehirnsaft schmecken. Das waren aber nur Weißbrot und heißer Apfelsaft.

Anders als in den Jahren zuvor gab es keine Disco. ,,Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder gar nicht tanzen”, so Jugendhausleiter Georg Stenkamp. Stattdessen gab es dem Thema entsprechende Spiele. Beim Mörderspiel Cluedo, das an das Jugendhauses angepasst worden war, konnten die Kinder detektivisches Können zeigen. Mut mussten sie beim gruseligen Krabbelsack beweisen. Blind in einen Sack voller Gegenstände zu greifen, kann schon Überwindung kosten.