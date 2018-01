Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 7.30 und 19.45 Uhr im Magdeburger Weg in Marbach ihr Unwesen getrieben. Sie verschafften sich Zutritt in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und stahlen vier Felgen samt der aufgezogenen Bereifung. Das Diebesgut dürfte einen Wert von etwa 1 000 Euro haben. Das Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44 /90 00, bittet Zeugen sich zu melden.