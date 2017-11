Marbach Zeitlose Endzeitrevue begeistert

Der „Untergang der Titanic“ ist, obwohl es immer wieder auch heitere Momente in der Inszenierung gibt, vor allem eine Geschichte von Reichtum und Armut, von Dekadenz und Überlebenskampf. Während der Eisberg das Schiff schon längst seitlich aufgeschlitzt hat, wird in der ersten Klasse weiter getanzt und Whist gespielt. Nur „ganz unten“ hat man wie immer kapiert, was los ist, und weiß, „dass es nie genug Rettungsboote für alle gibt“. Auf der Leinwand im Hintergrund taucht kurz zuvor das Gesicht des syrischen Flüchtlings Zaher Alchihabi auf, der in gebrochenem Englisch von seiner Flucht erzählt. Und während sich die erste Klasse noch darüber echauffiert, dass in der Tennishalle Salzwasser sei, ertrinken in den „billigen Klassen“ schon die ersten Menschen. Dazu erneut Achihabi: „When you are in the boat, you feel that you are already dead.”

So wird der Untergang der Titanic verwoben mit dem Untergang von Flüchtlingsbooten im Mittelmeer, was auch der zweite syrische Akteur, der Gitarrist und Sänger Mazen Mohsen, selbst erlebt hat, wie er in flüssigem Deutsch berichtet.

Beim kurzen, wenn auch nur akustischen Auftritt von Hans Magnus Enzensberger wird ebenfalls deutlich, dass die Geschichte um den Untergang der Titanic im Grunde zeitlos ist: „Wir glaubten noch an das Ende damals“, hat er auf Band gesprochen, und die Akteure auf der Bühne fragen nach: „Wann damals – 1912, 1918, 1945, nach Tschernobyl, nach Fukushima?“