Marbach Wohnungen über Supermarkt ein Thema

Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost gibt jedoch zu bedenken, dass das Heraufsetzen der Grundsteuer auch Menschen mit schmalerem Geldbeutel trifft. Er erinnert außerdem daran, dass die Nebenkosten für Strom und Co. zunehmend stiegen – die Leute also ohnehin schon stark belastet würden. Darüber hinaus sei der Hebesatz in Marbach mit 450 Punkte bereits vergleichsweise hoch. „Damit gehören wir zu den Spitzenreitern im Landkreis Ludwigsburg“, sagt Jan Trost. Im Entwurf für den Etat sei auch keine Erhöhung der Grundsteuer vorgesehen.

Was nicht bedeutet, dass sich die Verwaltung schon eine abschließende Meinung zu dem Vorstoß von Puls gebildet hätte. Man müsse erst abwarten, welche Anträge am Ende zum Haushalt auf dem Tisch liegen und dann diskutieren, wo Schwerpunkte gesetzt werden sollen, erklärt der Bürgermeister. Jan Trost macht ebenfalls deutlich, dass auch er den Bedarf an preisgünstigem Wohnraum sieht. Der Spielraum sei aber begrenzt. In der Kernstadt gebe es keine freien Flächen mehr, erklärt er. Insofern konzentrierten sich die Überlegungen auf das Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße. „Da arbeiten wir an Lösungen“, sagt Jan Trost. Man könne sich zum Beispiel vorstellen, Wohnungen auf dem geplanten Supermarkt in dem Gebiet zu realisieren. „Da haben wir die Hand drauf“, betont er – nachdem sich die Kommune sonst bislang keine Areale in dem Gebiet sichern konnte.

Der Bürgermeister verweist auf das Beispiel Korntal-Münchingen, wo ebenfalls über einem Markt gebaut worden sei. Das bestätigt Angela Hammer von der Pressestelle der Kommune. Im Gebäudekomplex Koroneo in der Innenstadt habe ein Bauträger auf einem Edeka Wohnungen realisiert. Wobei es sich dabei um keine Immobilien für wirtschaftlich Schwache handele.