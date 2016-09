Marbach - Das Kelterfest der Marbacher Weingärtner mit dem Hannenherbst für die Kinder bot am Wochenende wieder viele Freuden für Groß und Klein. Während die erwachsenen Festgäste die Köstlichkeiten aus Küche und Keller schätzten, hatten die Kinder viel Spaß.

Hinter dem Haus gibt es wieder das beliebte Kürbisschnitzen mit Monika Schreiber. „Ich mach’ einen freundlichen Kürbis“, sagt Aurelia. „Meiner soll grimmig gucken“, hat sich dagegen Lisamarie entschieden. „Da soll sich mein Papa erschrecken.“

Für jeden etwas dabei ist bei der von der Jongliergruppe der katholischen Kirchengemeinde, kurz Kajom, aufgebauten Spielstraße. „Wir haben darauf geachtet, dass wir Spiele für jüngere wie für ältere Kinder im Angebot haben“, sagt Jörg Gerste von Kajom. Mit zwölf Helfern bietet die Spielstraße den Wurfclown, den schon die Kleinsten schaffen, aber auch Zirkusradfahren, was schon etwas schwieriger ist.

Werner Metzger aus Marbach ist mit seiner Enkelin Katharina zum Hannenherbst gekommen und freut sich über das vielfältige Angebot. „Das Enkele ist ein paar Tage bei uns zu Besuch, da schaut man halt, das man was macht, bei dem alle ihren Spaß haben.“

Flinke Finger braucht man beim Becherstapeln. David Weiß macht vor, was mit bis zu zehn Plastikbechern beim Speedstacking alles möglich ist. Der „Stackmat“ misst die Zeit, aber einigen Anfängern genügt es schon, die Becher in immer neuen Formationen aufeinander zu stapeln.

Bei „Schillers Schleuder“ ist Geschicklichkeit gefragt. Mit Korken und der Gummischleuder gilt es die aufgemalten Weintrauben abzuschießen. Die Sorten müssen nicht benannt werden, die gibt es eher im Probierbrettle, auch „Drilling“ genannt. „Die Idee stammt von unserem Aufsichtsrat Eugen Wildermuth“, freut sich der Vorstand der Weingärtner, Matthias Hammer, über die bestens ankommende Idee.

Zum Festauftakt am lauen Samstagabend war der Platz vor der Kelter bestens gefüllt, auch an der Bar, wo leckerer „Caipi-Riesling“ und PinoColada (mit Pinot Gris, also Grauburgunder, daher die Schreibweise!) für Erfrischung sorgten. „Sehr gut kommt auch unser Pinot Mineur Rosé an oder der feinherbe Riesling Eberhard Ludwig, das sind sehr erfrischende Weine an so einem schönen Sommerabend.“ Ein „Evergreen“ sei auch der weiß gekelterte Trollinger Blanc de Noir.

Schließlich sollen die Weintanks leer sein, bevor die neue Ernte eingefahren wird. Die Gäste helfen gerne mit, zumal die 2015er Weine allesamt besonders gelungen sind. „Die Rotweine haben viele geschmacksbringende Tannine, die Weißweine ein angenehmes Säurespiel“, so Hammer, der aber beruhigen kann: „Auch der 2016er wird ein guter Jahrgang.“

Am Sonntag sei das Fest zwar aufgrund des etwas unbeständigeren Wetters verhalten angelaufen, so Hammer. „Da haben wir noch etwas gezittert.“ Um die Mittagszeit sind aber fast alle Plätze im Zelt belegt. Anni und Josef Lingel sind von Affalterbach gekommen. „Das Essen ist gut, und es geht flott, deshalb kommen wir gern hierher.“ Und für den Heimweg hilft die elektrische Unterstützung auf dem E-Bike.