Marbach Welche Schule ist die Richtige?

Am Freitag konnten sich Eltern, angehende Schüler und deren Geschwister bei einem Tag der offenen Tür informieren, den die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule (TMG) und das benachbarte Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) durchführten.

Beiden Veranstaltungen gemeinsam war, dass sie die Schüler verschiedener Klassenstufen mit eingebunden haben, die ihre Projekte vorstellten oder erklärt haben, wie der Unterricht funktioniert. „Es ist doch schön, wenn Kinder auch von Kindern angesprochen werden“, fand Francisca Herhuth, Geografie-Lehrerin am FSG. In der Tat hatte Laura aus der sechsten Klasse keinerlei Mühe, den neunjährigen Fabian für das Angebot im Geografie-Fachraum zu begeistern. Voller Eifer machte er sich an ein Quiz, bei dem er die Bundesländer auf einer Deutschlandkarte bezeichnen durfte. Was er nicht selbst wusste, konnte er im daneben liegenden Atlas einfach nachschlagen.