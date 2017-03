Marbach Weitere Fahrer für den Bürgerbus gesucht

Petra Pach engagiert sich im Bürgerbusteam, seit sie als Fahrgast das Angebot genutzt hat. „Die Fahrer waren so freundlich und hilfsbereit, dass ich selbst meine Hilfe angeboten habe“, berichtet sie. Das mache ihrer Meinung nach die Sache auch aus: Der Umgang mit Menschen und die Freude am Helfen. Den Fahrern des Bürgerbusses werde durchaus einiges abverlangt. „Man hat Verantwortung, muss sich konzentrieren und springt ständig raus und rein, um den Fahrgästen behilflich zu sein “, betont Jürgen Pink, der bis zu einem Schlaganfall selbst als Fahrer tätig war. Aber die ehrenamtliche Tätigkeit bereite auch viel Freude – die Freude am Fahren sei das eine, die Freude über das Helfen und den Dank der Fahrgäste das andere.

Der nötige Personenbeförderungsschein sei auch recht einfach erhältlich, so Pink. Er möchte mit Vorurteilen aufräumen, wonach beim Scheitern beim Medizintest der eigene Führerschein in Gefahr sei. „Das ist nicht der Fall“, betont er. Und: Neben dem normalen Auto-Führerschein braucht es lediglich diese Untersuchung, ein polizeiliches Führungszeugnis und einen Erste-Hilfe-Kurs. Die Kosten dafür übernimmt die Stadt, Petra Pach unterstützt zudem bei den Anträgen und weiteren Fragen. Hektik soll außen vor bleiben. „Jeder wird in aller Ruhe eingearbeitet und nicht allein gelassen“, so Jürgen Pink.