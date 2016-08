Marbach - Seit wann das Marbacher Kelterfest und der Hannenherbst Hand in Hand gehen – man weiß es nicht so genau. „Ganz früher gab es mal ein Panoramawegfest“, hat der Vorsitzende Matthias Hammer in Erfahrung gebracht. Und weil es „da oben“ mit der Logistik schwer war, hat man die Veranstaltung irgendwann in die Kelter an der Affalterbacher Straße verlegt. Tatsache ist, dass bei der Veranstaltung nicht nur der Wein und damit die großen Gäste im Vordergrund stehen. Der Hannenherbst wird zu Ehren der Hebamme Johanna Nussberger gefeiert. Sie hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Marbach viel für die Kinder getan. Deshalb sind es auch die kleinen Gäste, die am Festsonntag besonders im Mittelpunkt stehen.

Doch los geht es schon am Samstagabend. Dann startet das diesjährige Kelterfest um 17 Uhr. Für die Besucher aus Nah und Fern ist dann unter anderem der Probierwagen vor der Kelter Anlaufpunkt. Dort werden insgesamt 21 Weine, Sekte und Seccos angeboten.

Darunter auch das diesjährige Novum der Weingärtner Marbach: der Pinot Meunier Rosé trocken. Neu im Sortiment, sei er fruchtig und rassig und schenke lang anhaltende Genussmomente am Gaumen, versprechen die Weingärtner Marbach. Wer am Weinstand ein bisschen durchprobieren möchte, ist jedenfalls genau richtig. Mit dem Holzständer „Drilling“ können gleich drei Probiererle leicht zum Sitz- oder Stehplatz transportiert und dann gemütlich verkostet werden.

Genussvolles bietet auch die Cocktailbar der Marbacher Weingärtner. Hier wird Leckeres aus Wein gemixt. Der Caipi-Riesling zum Beispiel. „Den haben wir bestimmt schon seit fünf Jahren im Programm und der läuft richtig gut“, sagt WG-Mitarbeiterin Marion Bäuerle. Der Wein-Cocktail aus Limetten, Rohrzucker und eben Riesling sei nicht ganz so stark wie sein rumhaltiges Vorbild. „Da kann man auch mal einen mehr trinken“, so Bäuerle, die den Kelterfest-Gästen auch den Vino Colada ans Herz legt. Zu Ananas- und Kokossaft gesellt sich hier ebenfalls ein trockener Weißwein. Alkoholfreie Cocktails sind darüber hinaus im Angebot.

Und auch für das leibliche Wohl sorgen die rund 100 Helfer aus den Reihen der Marbacher Weingärtner. Am Sonntag gibt es zu Lachsbrot, Flammkuchen und Co. noch Braten mit Spätzle sowie ein großes Buffet aus selbst gebackenen Kuchen.

Und nicht zu vergessen der Hannenherbst am Sonntag. Kajom, die Jongliergruppe der katholischen Kirche sorgt hier für die Unterhaltung der Kinder. Und es ist bei weitem nicht irgendeine Spielstraße, die da aufgebaut wird. „Wir haben immer den Drang, auch etwas Neues zu bringen“, sagt Jörg Gerste, der Leiter der Gruppe. Das sei zwar gar nicht so einfach, aber es ist auch diesmal wieder gelungen. Im Vorfeld zum 18.-Jahrhundert-Fest hat Gerste nämlich einen Holz-Kopf geschenkt bekommen. Aus diesem und einigen Weinverschlüssen ist nun ein Kopf-Korken-Stapelspiel entstanden. Geeignet ist es für Kinder wie auch für Erwachsene.

Und das ist längst nicht alles. Auf der Wiese hinter der Kelter gibt es auch Torwand-Schießen in ein Holzfass, Leiterwagen-Führerschein, Schillers Schleuder und, und, und. Gerste: „Es gibt viel zu werfen, hüpfen und sich zu bewegen.“ Das ist aber noch nicht alles für die Kleinen, während sich die Großen vielleicht das eine oder andere Gläschen schmecken lassen: Galeristin Monika Schreiber bietet wie jedes Jahr Kürbisschnitzen an.

WG-Chef Matthias Hammer jedenfalls freut sich schon aufs Wochenende. „Das Wetter dürfte wieder optimal werden“, hat er recherchiert und ist darüber allerdings wenig überrascht. „Beim Kelterfest mit Hannenherbst in Marbach hat es eigentlich immer gutes Wetter.“