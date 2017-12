Marbach Weihnachtszauber in der Schillerstadt

Genauso spaßig geht es am Freitag, 8. Dezember, weiter. Auch hier öffnet der Weihnachtsmarkt um 16 Uhr. Ab 17 Uhr steht dabei das Clowntheater auf der Bühne – und ist nicht nur witzig, sondern regt auch zum Nachdenken an. Im Fokus der Aufführung steht die Frage: „Können wir wunschlos glücklich sein?“, an die auf „frische, heitere und poetische Art“ herangegangen wird. Und auch wenn das Thema ernste Untertöne hat, soll und darf hier nach Herzenslust mitgelacht werden. Eine Ansicht, die gewiss auch Alba und Albino, die beiden Feen, teilen. „Sie tauchen überall da auf, wo Menschen feiern“, weiß der Stadtmarketingverein. Neben viel Freude haben die Wesen auf dem Feenwald auch eine Geige im Gepäck. Und die lassen sie nur für Tobias Langguth ruhen, der ab 18 Uhr auf der Bühne steht und Jazz, Blues und Rock spielt. „Er ist genau wie Becanovi ein toller Gitarrist“, schwärmt Berger.

Der Samstag, 9. Dezember, beginnt um 11 Uhr schon etwas früher. Hier steht wieder ab 15 Uhr das Clowntheater von und mit Berenike Felger auf der Bühne. „Ihr Stück richtet sich auch an Kinder und wir finden es sehr schön, dass Frau Felger wieder mit dabei ist“, so Jochen Berger: „Sie bereichert den Markt.“ Ab 18 Uhr spielt an diesem Tag Marko Kustic auf dem Burgplätzchen. „Manche dürften ihn schon vom Bürgerfest kennen“, verrät Berger. „Und ich freue mich schon, ihn wieder zu hören, weil es einfach etwas anderes ist.“ Der Musiker greift auf der Bühne nämlich in die Tasten eines E-Pianos. Das lassen sich auch Alba und Albino nicht entgehen, und verlängern ihren Aufenthalt in der Menschenwelt kurzerhand. Doch Vorsicht: „Alba nimmt sich gerne, was sie braucht. So verschwindet auch mal eine Mütze, ein Kuss oder eine Pommes.“

Am Sonntag, 10. Dezember, wird der Markt ab 11 Uhr durch Schillers Räubermarkt auf die Marktstraße ausgeweitet – hier sind dann weitere Vereine mit an Bord und ergänzen die Buden und Hütten des Burgplätzchens optimal. So findet gewiss jeder ein kleines Geschenk für seine Lieben.